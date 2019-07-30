Экономика дня с Андреем Лаптенком

Доходы бюджетников вырастут, а многодетным семьям помогут быстрее решить жилищный вопрос. Это предусмотрено бюджетом 2020 года. Сегодня пакет документов на будущий год утвердил Кабинет министров. Социальная нагрузка на бюджет увеличена, доходная часть остается на прежнем уровне. Как итог - бюджет сверстан с дефицитом. Но недостающую часть покроют накопленные средства прошлых лет, пояснили в Минфине. Подробности у нашего экономического обозревателя Андрея Лаптенка.



Бюджет-2020

Доходы бюджетников вырастут, а многодетные быстрее решат жилищный вопрос



Бюджетом следующего года предусмотрены новые механизмы. Так, предприятиям предложат лизинговые схемы закупки новой техники, но лишь на условии своевременных расчетов. В правительстве рассчитывают, что это улучшит дисциплину платежей в новом году и снизит нагрузку на финансовую систему страны.

На будущий год заложен рост экономики в 2,5 %. Замедление связывают с ухудшением внешних условий: накануне ожидания по росту мировой экономики также были снижены. Это сказывается на падении спроса на белорусскую продукцию за рубежом. Сложностей добавили и проблемы с грязной российской нефтью.



Баррель на подъеме

Цены на нефть растут четвертый день подряд на фоне ожиданий, что ФРС снизит процентные ставки



Между тем цены на нефть растут четвертый день подряд на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США впервые более чем за десять лет снизит процентные ставки, поддержав экономический рост и спрос на топливо крупнейшего в мире потребителя нефти. Фьючерсы на «Брент» достигли отметки 64,17 доллара за баррель.



Инвесторы в него не верят

Фунт стерлингов на минимальной отметке за последние три года



Инвесторы все меньше верят в английскую валюту. Слабый рост экономики этим летом, вдобавок речь нового премьер-министра Бориса Джонсона о неотвратимости выхода Англии из зоны ЕС и вовсе обвалили фунт до отметки 1,2 доллара. Тем не менее, хоть выход Великобритании из Евросоюза грозит стране крупными штрафами, это не пугает новое правительство, выбранное именно за риторику о неизбежности Брексита.



Ненужные люди

Профессия трейдера может исчезнуть из списка перспективных



Профессия трейдера может исчезнуть из списка перспективных. Первый звонок прозвучал. Финансовый гигант Citigroup готовится уволить как минимум 100 сотрудников подразделения по торговле акциями. Это примерно десятая его часть. Инвесторы напуганы торговой войной между США и Китаем и не хотят совершать сделки. Кроме того, в торговлю активно входят роботы. Впрочем, тенденция к оптимизации торговых подразделений наблюдается практически во всех банках Уолл-стрит.





По итогам конкурса

Новый азотный комплекс на "Гродно Азот" будет строить компания из Китая или Италии



Новый азотный комплекс на "Гродно Азот" будет строить компания из Китая или Италии. По итогам конкурса на финише остались три представителя Поднебесной и итальянский концерн. Генподрядчика определят по специальным критериям. Новый комплекс обойдется более чем в миллиард долларов. Его ввод в эксплуатацию позволит увеличить производство азотных удобрений более чем в 1,5 раза. Их себестоимость на новом комплексе будет на 15 % ниже, чем на действующем.



Шанхайский рейс

Прямое авиасообщение Минск - Шанхай может быть организовано при содействии китайской корпорации



Прямое авиасообщение Минск - Шанхай может быть организовано при содействии китайской корпорации "Гринлэнд Груп". Накануне совместная реализация этого и других крупных проектов в Беларуси обсуждалась в правительстве с участием руководства китайской компании, представляющей второй по величине город в КНР. Проявлен взаимный интерес к строительству в Минске гостиничного комплекса «Шанхай» и открытию в г. Шанхае павильона белорусских товаров и ресторана белорусской кухни.



