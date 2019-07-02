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"Экономика дня" с Андреем Лаптенком

Агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси. Уровень В со стабильным прогнозом. Экспертами отмечены снижение уровня государственного долга, сокращение инфляции, рост золотовалютных резервов, безукоризненная история погашения внешнего долга.

Привлекательные бумаги

Минфин Беларуси привлек за полгода более $0,5 млрд на внутреннем рынке за счет продажи валютных облигаций

По информации ведомства, в январе - июне текущего года на внутреннем финансовом рынке реализовано долгосрочных гособлигаций, номинированных в иностранной валюте, на сумму почти 440 млн долларов ($439,1 млн) и 79 млн евро. В июле и августе планируются размещения новых выпусков валютных облигаций.

Компромиссное решение

Нефтедобывающие страны продлили сделку по сокращению добычи нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ накануне одобрил продление сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев на текущих условиях. И уже сегодня стало известно, что нефтедобывающие страны, не входящие в нефтяной картель, также одобрили долгосрочную Хартию о сотрудничестве. Нефть слабо дешевеет после роста накануне. Как отметил в беседе с журналистами Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, спрос на черное золото во втором полугодии улучшится, но предложения нефти на рынке слишком много.

Продлили обращение

Срок обращения чеков "Имущество" продлен по 31 декабря 2020 года

Продлено обращение чеков "Имущество". C 1 июля вступило в силу постановление правительства от 28 февраля этого года. Срок обращения этих ценных бумаг продлен по 31 декабря 2020 года. Обменять чеки "Имущество" на акции можно через Беларусбанк по месту жительства. Предлагаются акции более 130 открытых акционерных обществ. С 1 июля этот перечень пополнили акции еще 25 акционерных обществ.



Ускорят доставку

Разрешено электронное декларирование экспресс-грузов

Еще одно июльское новшество. С 1 числа товары для личного пользования, которые по территории Евразийского экономического союза доставляет экспресс-перевозчик, можно задекларировать в электронном виде. Сохранится и прежняя форма - с помощью документа на бумажном носителе. С электронным декларированием таможенники смогут быстрее совершать процедуры, а человеческий фактор будет минимизирован.

Новости БВФБ

Белорусский рубль укрепился к корзине валют

Примечательно, что к 2030 году роботы отнимут у нас 20 млн рабочих мест.

В отчете аналитической компании Oxford Economics говорится, что в этой революции роботов больше всех пострадает Китай, где находится большая часть мирового производства. В ЕС потери рабочих мест составят почти 2 млн. В США свыше 1,5 млн. В Южной Корее - 800 тыс. З млн сокращений придется на остальной мир.

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