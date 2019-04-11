Дело в оценке



В Минске проходит II Республиканский съезд организаций, осуществляющих оценочную деятельность



Сформировать единые принципы и подходы к оценке стоимости объектов на территории стран Евразийского экономического союза – текущая задача экспертов стран ЕАЭС. Влияет и использование современных цифровых технологий и специальных программ для оценки. С одной стороны, это упрощает трудозатраты оценщиков, с другой - ставит вопрос о перспективах профессии.



Пополнят портфель



Беларусь рассчитывает до конца 2019 года подписать кредитные соглашения по трем новым проектам со Всемирным банком



Беларусь рассчитывает до конца 2019 года подписать кредитные соглашения по трем новым проектам со Всемирным банком, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу Минэкономики. Текущий инвестиционный портфель банка в Беларуси насчитывает восемь инвестпроектов на общую сумму около $790 млн. Новые инфраструктурные проекты готовятся для сферы образования, энергоэффективности и ЖКХ. Ожидается, что кредитные соглашения по трем указанным проектам могут быть подписаны до конца 2019 года. Сумма инвестиций банка может составить около $300 млн.



Больше не едут



Эксперты: Россия как миграционное направление теряет популярность среди иностранцев



Россия как миграционное направление теряет популярность среди иностранцев, сообщают эксперты российской Высшей школы экономики и Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства. Миграционный приток упал до минимального показателя за весь постсоветский период, за последний год число прибывших в страну иностранцев уменьшилось на 4 % и составило 125 тыс. человек. Исключение составляют приезжие из Азербайджана, Армении и Туркменистана. А ближайшие соседи России, среди которых Беларусь, предпочитают оставаться дома либо переориентироваться на другие пункты назначения, в основном на Восточную и Западную Европу. Число покинувших Россию иностранцев тем временем выросло на 17 %.



Новости БВФБ



Белорусский рубль укрепился к валютной корзине



Белорусский рубль укрепился к валютной паре евро - доллар. Укрепление проходит второй день подряд. Относительно российского рубля, который следует за ростом цен на нефть, наша валюта чуть просела.



Итак, доллар курсом на завтра 2 рубля 11 копеек (BYN 2,1131). Евро 2,38 (BYN 2,3838). Курс российского рубля вырос до 3 рублей 28 копеек (BYN 3,2815) за 100 российских рублей. По словам экспертов, коррекция для белорусского рубля не выглядит серьезной, они дают прогноз на стабильность.



Себя показать



В Москве состоялась презентация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень"



В деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России состоялась презентация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Сегодня "Великий камень" - это уже открытый международный проект, ориентированный на производство и экспорт высокотехнологичной наукоемкой продукции на широкие и емкие рынки ЕАЭС и Европейского союза.