"Экономика дня" с Сергеем Воляком

С новостями экономики в студии наш обозреватель Сергей Воляк.

Налог на Google

Иностранные компании, оказывающие электронные услуги физлицам в Беларуси, за первое полугодие заплатили НДС на 6,7 млн рублей

Так называемый налог на Google - новинка белорусского законодательства. Фактически это НДС 20 %, который с 1 января обязали уплачивать иностранные организации, оказывающие электронные услуги физлицам в Беларуси. На учете в МНС - Google, Amazon, Apple, Wargаming, Viber. Всего 48 компаний. За первое полугодие они уже уплатили в бюджет 6 миллионов 700 тысяч. В Министерстве по налогам и сборам высоко оценили бюджетную эффективность налога на Google, подчеркнули, что достигнутые результаты превысили затраченные на внедрение налога ресурсы.

Средний класс

В 2019 г. зарплата бюджетников должна составлять не менее 80 % к средней по экономике

Рост доходов работников бюджетной сферы поддержит внутренний спрос и экономику. Эксперты комментируют планы по доведению зарплат бюджетников до отметки не менее 80 % к средней зарплате по экономике. Задачу выйти на эту цифру уже в 2019 году поставил перед правительством Глава государства. По мнению экономистов, рост зарплат именно широкого среднего класса вызовет рост внутреннего спроса, стимулирует ВВП именно за счет внутренних источников, тем самым снижая зависимость экономики от экспорта.

Валютный рынок

Белорусский рубль сегодня на торгах БВФБ ослаб к трем основным валютам

Белорусский рубль сегодня на торгах валютно-фондовой биржи в Минске ослаб к трем основным валютам.

В итоге на завтра установлены такие официальные курсы: доллар США - 2,0799, евро 2,4318. Курс российского рубля также вырос - 3,0529 за 100 российских по Нацбанку на завтра.

«Зеленые» продукты

Органическое сельское хозяйство получит серьезную законодательную поддержку

Зеленое сельское хозяйство получит серьезную законодательную поддержку. В Беларуси на последних стадия согласования Закон об органической продукции. Она выращивается без применения минеральных удобрений и средств защиты растений. Только период подготовки почвы под такие нужды - 3 года. В Беларуси сегодня около 20 хозяйств занимаются зеленым земледелием. Но пока работают по аккредитациям, выданным зарубежными инспекциями.

Признание рубля

ЕБРР прорабатывает финансирование новых проектов в белорусских рублях