"Экономика дня" с Сергеем Воляком



Работа над дорожной картой реформ началась в январе этого года. Правительство заверяет, что реализация будет такой же быстрой



Поддержка банка будет охватывать пять основных направлений: государственные расходы, энергетическая отрасль, государственные предприятия, финансовый сектор, система социальной защиты и обеспечения. По словам Турчина, "только одну меру предлагается реализовать через 5-6 лет - это полная оплата населением услуг по теплоснабжению, потребуется обсуждение и согласование этого вопроса на самом высоком уровне". "По остальным мероприятиям таких длительных сроков нет", - отметил первый вице-премьер.



Глава государства Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждено соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития. Предусматривается, что в 2019-2025 годах будет привлечен дополнительный заем в размере 90 млн евро для финансирования проекта "Модернизация системы образования Республики Беларусь"



Планируется отремонтировать 220 школ во всех областях страны.



Курс евро на Московской бирже снизился до уровня марта прошлого года 69,935 российских за один евро это минус 0,33% к уровню закрытия предыдущих торгов. В последний раз курс единой европейской находился на отметке 69,94 12 марта 2018 года. Рубль России укрепляется на бирже, несмотря на то, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизилась на 0,9 % - до 64,1 доллара за баррель



Белорусский рубль сегодня на торгах в Минске ослаб к трем основным валютам. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США 2,0614. Евро 2,2669. Курс рубля России 3,2378 за 100 российских по Нацбанку на завтра.



Социальная сеть Facebook решила купить стартап, который разрабатывает программное обеспечение для управления компьютерами силой мысли. Сумма сделки составит от полумиллиарда до 1 миллиарда долларов



Одна из разработок - браслет, который позволит печатать текст без клавиатуры. Он будет считывать сигналы, поступающие от мозга к руке, и для набора текста достаточно просто постукивать пальцами по столу. Компания планирует распространить новую систему и на смартфоны, а в дальнейшем, эти технологии можно будет применить, например, к очкам дополненной реальности.