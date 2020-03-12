"Экономика дня" с Сергеем Воляком

Нацбанк заявляет о снижении инфляционных ожиданий среди населения. Данные опубликованы сегодня на основании проведенного исследования. Как чувствует инфляцию население, узнаем у нашего обозревателя Сергея Воляка.



Ощущение цен

Нацбанк: В феврале инфляционные ожидания снизились



Обращаю внимание: исследование Нацбанка было проведено в спокойном феврале, когда еще и коронавирус не шатал мировые торговые площадки, и баррель нефти стоил значительно дороже. Итак, по результатам февральского исследования Нацбанк резюмировал: ожидаемый уровень инфляции на ближайший год снизился до 11% . К примеру, в августе прошлого года респонденты оценивали его в 13%. Доля респондентов, которые ожидают ускорения роста цен, также снизилась. Как сообщалось ранее, фактическая годовая инфляция в феврале 2020-го составила 4,4%.



В прогнозе

С. Румас: Показатели инфляции в январе - феврале соответствуют ожиданиям правительства



О том, что показатели инфляции в Беларуси в январе - феврале соответствуют ожиданиям правительства, накануне говорил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. "Действительно, индекс потребительских цен вырос за январь - февраль на 1,9%, - отметил руководитель правительства. - Но в это время происходило выравнивание регулируемых цен". Если посмотреть в годовом выражении, то в январе - феврале она была на уровне 4,5%, то есть - в рамках прогнозных параметров, – отметил премьер.



Декларирование-2019

МНС: До 31 марта необходимо отчитаться о доходах прошлого года



Налоговые декларации по подоходному налогу за 2019 год уже подала примерно треть физлиц – сообщили в Министерстве по налогам и сборам. На начало марта уже поступило порядка 12 тысяч деклараций. Причем 63% из них - в электронном виде через личный кабинет. Произошел значительный рост популярности общения с налоговой через интернет. В 2019 году электронные декларации составляли только 23% от общего числа. Дедлайн для подачи деклараций - 31 марта. При нарушении срока предоставления налоговой декларации грозит штраф от 54 до 270 рублей.



Самые экономные

Объявлен старт республиканского конкурса "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь"



Объявлен старт республиканского конкурса "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь". Инициатор состязания - Государственный комитет по стандартизации. Основная тема - цифровая трансформация энергетики. Еще одной важной темой является энергоэффективное строительство и тепловая модернизация жилых зданий. В настоящее время до 30% всех энергетических ресурсов затрачивается при эксплуатации жилья. Заявки на конкурс принимаются с 15 марта по 31 августа.



Нефть дешевеет

Падение цен усилилось до 5%, Brent торгуется на уровне $33,91



Падение цен на нефть усилилось до 5%, Brent торгуется на уровне 33 доллара 91 цент за баррель. Спрос на нефть, вероятно, рухнет, и все предыдущие прогнозы относительно потребления нефти теперь можно забыть, - цитирует эксперта агентство Bloomberg. Притом, что спрос падает, нефтедобывающие страны заявляют о наращивании добычи. Нефть дешевеет, поскольку опасения избыточного предложения на мировом рынке никуда не денутся, пока Саудовская Аравия, Россия и Объединенные Арабские Эмираты будут вести борьбу за долю рынка, – отмечают аналитики.



Валютный рынок

Доллар и евро на торгах БВФБ подорожали, российский рубль подешевел



Доллар и евро сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подорожали, российский рубль подешевел. В итоге на завтра установлены такие официальные курсы. Доллар США - 2,3474. Курс евро также вырос - 2,6471. Российский рубль - в красном: 3,1656 за 100 российских по Нацбанку на завтра.



