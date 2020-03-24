"Экономика дня" с Сергеем Воляком

Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы. Судно доставило 85 тысяч тонн сырья. Это уже третий танкер из Азербайджана. Подробности - в "Экономике дня" с Сергеем Воляком.



Белнефтехим сообщает, что танкер с утра стал под разгрузку. До конца марта весь объем нефти прокачают на Мозыркий НПЗ.

Напомним историю вопроса. Беларусь договорилась с государственной нефтяной компанией Азербайджана Socar на поставку в марте 250 тысяч тонн нефти - это и есть три танкера по 85 тысяч. Последний из которых прибыл и разгружается в данный момент в порту Одессы. Всего в 2020 году Азербайджан может поставить в Беларусь до 1 млн тонн.



Сырье для второго нашего гиганта - "Нафтана" идет через порт Клайпеды

По итогу марта сюда прибудет четыре танкера.

Всего из различных источников на белорусские НПЗ в марте поступит около 1 млн тонн.

В январе и феврале заводы они работали на загрузке 50 % и переработали около 1 миллиона 800 тысяч тонн нефти.

Стоимость североморской смеси нефти Brent сегодня утром росла

Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы торговались в районе отметки в 28 долларов 1 цент за баррель. Цены корректируются после глубокого обвала, произошедшего в конце прошлой недели.

Валютный рынок

Российский рубль чутко реагирует на рост нефти. Сегодня он подорожал на торгах Белорусской фондовой биржи. Доллар и евро наоборот, подешевели. В итоге на завтра установлены такие официальные курсы Доллар США 2,6 ровно. Курс евро 2,8174. Российский рубль в зеленом сегодня покинул торги 3,2996 за 100 российских по Нацбанку на завтра.

Volkswagen со следующей недели остановит производство в России

Volkswagen со следующей недели остановит производство в России из-за нехватки компонентов, поставляемых с заводов Европы, сообщила пресс-служба компании.

Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели - с 30 марта по 10 апреля. На данных заводах производятся бензиновые двигатели, модели Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid, Skoda Octavia и Skoda Kodiaq. Как полагают эксперты, к сожалению, примеру Volkswagen из-за перебоев с комплектующими вынуждены будут последовать и другие конвейеры.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что в 2020 году мировую экономику ожидает рецессия - на фоне ситуации с коронавирусом. Заявление главы МВФ опубликовано на сайте организации.

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ:

"Прогноз глобального роста на 2020 год негативный - рецессия, по меньшей мере такая, как во время мирового финансового кризиса или хуже". Однако директор МВФ добавила оптимизма, заявила, что в 2021 году, согласно прогнозу МВФ, мировая экономика восстановится.



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