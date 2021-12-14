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Экономика ЕАЭС демонстрирует активное восстановление
Экономика ЕАЭС активно восстанавливается. ВВП за девять месяцев вырос на 4,4 %. Больше всех вложилось промышленное производство, увеличились темпы роста строительной отрасли, активизировалась розничная торговля, а также отмечается высокая динамика внешних поставок и оживление транспортной отрасли. В союзе экспорт растет быстрее, чем импорт. Уровень доковидного периода превышен почти на 11 %.
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