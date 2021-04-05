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Экономика ЕАЭС за январь прибавила 3,3 %

Об этом накануне рассказал член Коллегии ЕЭК Сергей Глазьев. Здесь велика роль Беларуси, ведь наша страна связана с российскими партнерами крепкой кооперацией, в основе которой создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Из предложений на будущее - создать собственное рейтинговое агентство. Также странам союза нужно активнее переходить на национальные деньги во взаимной торговле, считают в ЕЭК. Из-за санкций американский доллар стал для России токсичной валютой.

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