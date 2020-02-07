Экономика еврозоны демонстрирует признаки стабилизации, заявила председатель Европейского центробанка. По словам Лагард, внутренняя экономика еврозоны остается устойчивой. Потребление продолжает расти, безработица находится на 12-летнем минимуме, а занятость - на рекордно высоком уровне. "Есть предварительные признаки стабилизации, - отметила глава ЕЦБ. - Опережающие индикаторы стали чуть более оптимистичными". В то же время инфляция остается слабой, и низкие темпы роста сдерживают наращивание инфляционного давления, заявила Лагард.



