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Экономика еврозоны демонстрирует признаки стабилизации
Экономика еврозоны демонстрирует признаки стабилизации, заявила председатель Европейского центробанка. По словам Лагард, внутренняя экономика еврозоны остается устойчивой. Потребление продолжает расти, безработица находится на 12-летнем минимуме, а занятость - на рекордно высоком уровне. "Есть предварительные признаки стабилизации, - отметила глава ЕЦБ. - Опережающие индикаторы стали чуть более оптимистичными". В то же время инфляция остается слабой, и низкие темпы роста сдерживают наращивание инфляционного давления, заявила Лагард.
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