Экономика и деловая активность в ЕАЭС восстанавливаются

В 2021 году в ЕАЭС ожидается рост ВВП на 4,1 % после сокращения на 2,9 % в 2020 году. Ранее прогнозировался рост на 3,8 %. Экономики Казахстана и России уже достигли допандемического уровня и, предположительно, вырастут примерно на 4 % по итогам года. В Армении и Кыргызстане восстановление экономической активности займет больше времени и завершится в течение 2022 года, в этих странах в текущем году ожидается рост ВВП на 4 % и 3,8 % соответственно. ВВП Беларуси по итогам первого полугодия вырос на 3,3 %, однако из-за усиления ограничительных мер со стороны ряда стран экономический рост во втором полугодии немного замедлится и составит по итогам 2021 года 2,5 %.

Ия Малкина, официальный представитель Евразийской экономической комиссии