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Экономика и деловая активность в ЕАЭС восстанавливаются
Ограничения, которые были введены из-за ковида, по-прежнему существенно влияют на перемещение в Евразийском экономическом союзе. Объем перевозок грузов по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшился на 0,2 %, а пассажиров почти на 8 %. Но важно поддерживать связи в активной фазе.
Евразийская экономическая комиссия разрабатывает и особую методику, чтобы анализировать, как препятствия влияют на взаимную торговлю. Это новый документ, который поможет оценить риски от различных барьеров и ограничений. В целом экономики евразийской пятерки восстанавливаются. Оживает и деловая активность - об этом говорит рост прямых инвестиций. Главные цифры - в сюжете Вероники Бута.
ЕЭК улучшила прогноз по ВВП Евразийского экономического союза. Рост валового внутреннего продукта в 2021 году ожидается на уровне 4,1 %. В первом полугодии этот показатель достиг отметки $900 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это плюс 4,5 %. Цифры озвучены по итогам заседания оперативного комитета высокого уровня по устранению спорных ситуаций, прошедшего накануне.
В 2021 году в ЕАЭС ожидается рост ВВП на 4,1 % после сокращения на 2,9 % в 2020 году. Ранее прогнозировался рост на 3,8 %. Экономики Казахстана и России уже достигли допандемического уровня и, предположительно, вырастут примерно на 4 % по итогам года. В Армении и Кыргызстане восстановление экономической активности займет больше времени и завершится в течение 2022 года, в этих странах в текущем году ожидается рост ВВП на 4 % и 3,8 % соответственно. ВВП Беларуси по итогам первого полугодия вырос на 3,3 %, однако из-за усиления ограничительных мер со стороны ряда стран экономический рост во втором полугодии немного замедлится и составит по итогам 2021 года 2,5 %.
Вместе с тем, Беларусь в ЕАЭС лидирует по притоку прямых инвестиций - в первом квартале более полумиллиарда долларов. При том, что всего в Евразийском союзе чистый приток взаимных прямых инвестиций составил 663 млн.
Преобладающими инструментами взаимных прямых инвестиций были инвестиции в капитал компаний, в том числе реинвестирование доходов, инвестиции в паи и акции инвестиционных фондов. В структуре взаимных прямых инвестиций наибольший приток наблюдался в Беларуси ($501 млн) и Казахстане ($137 млн). Основным инвестором по-прежнему остается Россия. Общий объем инвестиций в ЕАЭС из всех стран мира в I квартале текущего года составил $7,1 млрд. В их составе доля взаимных инвестиций повысилась до 9 %. Такие показатели на фоне значительного снижения объемов взаимных прямых инвестиций в 2020 году можно рассматривать как быстрое восстановление деловой активности в ЕАЭС.
Правда, ковид-ограничения по-прежнему существенно влияют на перемещение граждан и грузов. Так, объем грузоперевозок за 7 месяцев составил 6,7 млрд тон, это минус 0,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Здесь в лидерах автомобильный транспорт. Эпидситуацию в странах Союза подробно обсудят на будущей неделе. Чтобы ускорить процесс доставки сельскохозяйственных грузов, в ЕАЭС разрабатывают логистический проект "Евразийский агроэкспресс".
Задача проекта "Евразийский агроэкспресс" обеспечить ускоренную доставку сельскохозяйственной продукции из Беларуси, Казахстана и России в Китай и Узбекистан. Возможна доставка в том числе замороженной продукции. Прорабатываются вопросы взаимодействия с Китаем, построения логистической цепочки доставки, а также увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции ЕАЭС железнодорожным транспортом. Полноценный запуск проекта состоится после утверждения органами Союза всех необходимых документов.
На завершающем этапе - работа по созданию единой системы таможенного транзита. Речь о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. Представители бизнеса считают, что цифровая пломба повысит безопасность доставки грузов, но вместе с тем сомневаются в либерализации таможенных формальностей. Плюс аренда пломб тоже стоит немалых денег. Разногласий было много, но на данный момент стороны пришли к консенсусу. Планируется, что до конца года документ подготовят для подписания главами государств ЕАЭС. К середине 2022 года соглашение может быть ратифицировано странами евразийской "пятерки".
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