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Экономика и союзные отношения в центре внимания президентов Беларуси и России на переговорах в Сочи
Белорусско-российские переговоры в Сочи проходят в преддверии 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. На встрече с Владимиром Путиным наш Президент заявил: Беларусь ничего не просит у России, только лишь равные условия. Именно на это ориентировались, создавая объединение. По поручению президентов правительства в последние полгода провели большую работу по подготовке программы действий по углублению интеграции и дорожных карт. Наша позиция в переговорах была четкой и последовательной: двигаться дальше нужно только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Встреча лидеров продолжается более пяти часов: сначала в формате переговоров, затем - рабочего ужина.
Рискнем предположить, что там чувствовалось приближение новогодних праздников. Как сообщил телеграм-канал "Пул Первого", в меню был и шербет из мандаринов. Символично, белорусская сторона настроена решить все вопросы до Нового года. Уделив немного внимания накрытому столу, президенты вернулись за стол переговоров.
Наш обозреватель Наталья Бреус ожидает новостей буквально в нескольких метрах от эпицентра событий. Сейчас репортаж об официальной повестке переговоров и детали из кулуаров, которые помогут прочувствовать атмосферу встречи.
О российских Сочи уж точно можно сказать: город контрастов. Вот там, в горах, минусовая температура и уже почти открыт лыжный сезон. А спустишься вниз и можно наслаждаться морем. Конечно, курортный сезон в декабре уже закрыт. Контраст. Примерно так и в белорусско-российских отношениях. Кажется, строим теплую союзную интеграцию, а как окатит холодный душ противоречий, становится не по себе.
20-летний путь Союзного государства
Исторические кадры. Декабрь 1999 года. Лукашенко и Ельцин подписывают в Кремле договор о создании Союзного государства.
Наш Президент при поддержке людей выбирает путь интеграции. Политическое чутье подсказало в те непростые 90-ые – центробежные силы на постсоветском пространстве к хорошему не приведут.
Союзное государство стало пилотным проектом, например, для евразийской интеграции. На днях, оглядываясь на те годы, Александр Лукашенко просто сформулирует то, чем тогда руководствовались: "Хотелось, чтобы было лучше".
За 20 лет с тех пор в отношениях Минска и Москвы были разные периоды
За 20 лет с тех пор в отношениях Минска и Москвы были разные периоды - спорим, не соглашаемся, но остаемся союзниками и всегда стараемся договариваться. Что думают лидеры? Казалось, журналисты с первых минут приветствия в сочинской резиденции Бочаров Ручей фиксируют каждое движение и каждый взгляд, чтобы понять настрой президентов. Оба лидера понимают особенность встречи в преддверии юбилейной даты интеграции.
2019 стал годом действительно интенсивным для Союзного государства
Летом президенты поручили правительствам оценить итоги двух десятилетий - подготовить программу действий по углублению интеграции. Работала группа Крутого-Орешкина - сближали позиции, в подкрепление к программе составили 31 дорожную карту. Не все согласовано. Накануне премьеры говорили о нерешенных вопросах интеграции. Министерский пул подключался к обсуждению и тогда, и сейчас.
Шквал домыслов вызвал переговорный процесс. Но от Александра Лукашенко прозвучал четкий сигнал: работа идет не в ущерб национальным интересам. Последние четверть века суверенной истории это только подтверждают. Не раз подчеркивалось: несмотря на острые моменты, выстраивать союз готовы, но исключительно на равноправной основе.
А. Лукашенко: Не просим ничего, только равные условия
Журналисты присутствовали только на протокольной части переговоров. Прессы было немало, уходя, ненароком задели выключатель. И хоть впереди предстоял непростой разговор, немало вопросов для обсуждения, Александр Лукашенко разрядил атмосферу.
Говорить "тушите свет" и правда было рано. Ну а если серьезно, то в двух словах описать белорусско-российские переговоры можно так: поиск компромисса. Причем обсуждают экономическую повестку - то, что влияет на реальный сектор, а значит на жизнь каждого в Союзном государстве, те вопросы, от которых будет зависеть не светлое далеко, а завтрашний день.
Неравные цены на энергоносители ставят в неравные условия производителей. Ну как тут конкурировать? В списке тем решение последствий налогового маневра, компенсация за грязную нефть. Вопрос не в дорожных картах, но держат в уме. До сих пор остаются барьеры - соседи ставят бан на поставки продуктов, например. Да, Россия большой и перспективный рынок для нас, но при этом все как-то забывают, что и белорусский для россиян лакомый кусок.
Даже до взаимных санкций торговля товарами из США была меньше, чем с Беларусью. Неслучайно Медведев прежде так и высказывался: дорожим Беларусью и интеграцией.
Вопросы сверхважные и при этом сверхсложные, оттого и подход щепетильный и не такой публичный, как хотелось бы. Оттого и журналисты молниеносно реагировали на малейшее движение протокола это уже сенсация или только рабочий обед?
Без обеда не остались ни премьеры, ни президенты. Говорят, в интеграционном меню были барабулька, каре теленка и клубничный торт . Ну и как не поднять бокал за юбилейную дату интеграции?
Переговоры А. Лукашенко и В. Путина в Сочи
После такого обеда все пойдет как по маслу - шутили в кулуарах, дожидаясь окончания переговоров. Информации о том, как все проходит, было немного. Несмотря на то что давно стемнело, пресса дежурила в ожидании спикеров, которые утолят информационный голод журналистов. Когда из зоны переговоров вышел Силуанов, он сразу же попал в плотное кольцо.
Понятно, что непросто приходить к консенсусу, но белорусская сторона настроена найти развязки по всем вопросам. Не затягивая, до Нового года.
В чем у Минска и Москвы точно нет расхождений, так в том, что за 20 лет Союзное государство стало мощным объединением. Думая о будущем, о развитии, надо ценить и беречь то, что сделано за это время, - от равных прав граждан до свободы перемещения и союзной безопасности.
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