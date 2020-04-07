Экономика и жизнь людей - в центре политических решений. Важные акценты совещания у Президента

Экономика и жизнь людей должны быть в центре любых политических решений. Акценты Президент расставил на большом совещании по поставкам нефти.









Экономика и жизнь людей - вопрос номер один

Во Дворец Независимости приглашены правительство, председатели облисполкомов, руководители профильных ведомств. В центре внимания Александра Лукашенко динамика цен, загрузка наших НПЗ, мощности для хранения сырья, а также обеспеченность внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе топливом для завершения посевных работ. Постоянно меняющаяся ситуация на нефтяном рынке сейчас одна из самых злободневных тем во всем мире, конъюнктура непрогнозируемая, а потому Президент призывает иметь для страны несколько сценариев развития ситуации. Необходимо минимизировать зависимость от нефтяных игр крупнейших держав. Их нежелание находить общий язык друг с другом негативно сказывается на ценах на черное золото. Давление на энергорынок по-прежнему оказывают и новости о распространении коронавируса.





Президент поручил создать серьезный запас нефти

Пока нефть дешевая, важно превратить эту ситуацию себе в плюс. А потому Александр Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи. Это позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы.





Беларусь планирует полностью загрузить НПЗ