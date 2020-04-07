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Экономика и жизнь людей - в центре политических решений. Важные акценты совещания у Президента
Экономика и жизнь людей должны быть в центре любых политических решений. Акценты Президент расставил на большом совещании по поставкам нефти.
Экономика и жизнь людей - вопрос номер один
Во Дворец Независимости приглашены правительство, председатели облисполкомов, руководители профильных ведомств. В центре внимания Александра Лукашенко динамика цен, загрузка наших НПЗ, мощности для хранения сырья, а также обеспеченность внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе топливом для завершения посевных работ. Постоянно меняющаяся ситуация на нефтяном рынке сейчас одна из самых злободневных тем во всем мире, конъюнктура непрогнозируемая, а потому Президент призывает иметь для страны несколько сценариев развития ситуации. Необходимо минимизировать зависимость от нефтяных игр крупнейших держав. Их нежелание находить общий язык друг с другом негативно сказывается на ценах на черное золото. Давление на энергорынок по-прежнему оказывают и новости о распространении коронавируса.
Президент поручил создать серьезный запас нефти
Пока нефть дешевая, важно превратить эту ситуацию себе в плюс. А потому Александр Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи. Это позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы.
Беларусь планирует полностью загрузить НПЗ
Добавим, в апреле Беларусь рассчитывает купить у России около двух миллионов тонн нефти, что позволит полностью загрузить мощности наших НПЗ. Кроме этого, наша страна не отказывается от альтернативного импорта – через порты Клайпеды и Одессы. Так, напомним, в марте поставки танкерной нефти составили 570 000 тонн.
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