3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Экономика в этом году пока складывается" - Лукашенко принял с докладом премьер-министра
Экономика Беларуси в текущем году в целом работает неплохо, хотя имеются и некоторые настораживающие факторы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко, сообщает БЕЛТА.
"Как мне докладывают, экономика в этом году пока складывается. Хотя есть определенные, как всегда, настораживающие факторы. Хотелось бы, чтобы мы обратили прежде всего на это внимание. Но самое главное, я заметил в средствах массовой информации разного уровня, то, что у нас отрицательное сальдо. Хоть небольшое, но складывается отрицательное сальдо (во внешней торговле. - Прим. ред.). Я так понимаю, что Минэкономики и в правительстве должны были на это обратить внимание и проанализировать, в чем тут ситуация", - сказал глава государства.
Он также поинтересовался ситуацией с платежами на самом высоком уровне. Речь об объемах дебиторской, кредиторской задолженностей.
Еще одна тема доклада из области финансов - как исполняются долговые обязательства.
Александр Лукашенко поинтересовался, как продвигается реализация планов по обеспечению сервисного обслуживания белорусской техники за рубежом: "Мы договаривались о том, что надо создавать единые центры по обслуживанию всей белорусской техники. И определиться - в каких пунктах, допустим, России, Китайской Народной Республики, других государств".
"Меня ориентируют на то, что у нас со строительством жилья есть определенные недостатки. Ну и ряд других недостатков, на которые мы должны обратить внимание", - обозначил еще один круг вопросов белорусский лидер.
Отдельно остановился Президент на ситуации в сельском хозяйстве. "Нам надо мобилизоваться. Погода пока стоит хорошая. Дай бог, чтобы дальше было так. Мы ожидаем неплохой урожай, но его надо взять. Пусть у нас будут излишки зерна и так далее. Но это же никогда не помешает. Это золотовалютный наш запас", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко также заявил о готовности обсудить кадровые вопросы в связи с имеющимися вакансиями.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов