"Экономика в этом году пока складывается" - Лукашенко принял с докладом премьер-министра

Экономика Беларуси в текущем году в целом работает неплохо, хотя имеются и некоторые настораживающие факторы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко, сообщает БЕЛТА . "Как мне докладывают, экономика в этом году пока складывается. Хотя есть определенные, как всегда, настораживающие факторы. Хотелось бы, чтобы мы обратили прежде всего на это внимание. Но самое главное, я заметил в средствах массовой информации разного уровня, то, что у нас отрицательное сальдо. Хоть небольшое, но складывается отрицательное сальдо (во внешней торговле. - Прим. ред.). Я так понимаю, что Минэкономики и в правительстве должны были на это обратить внимание и проанализировать, в чем тут ситуация", - сказал глава государства.

Еще одна тема доклада из области финансов - как исполняются долговые обязательства.



Александр Лукашенко поинтересовался, как продвигается реализация планов по обеспечению сервисного обслуживания белорусской техники за рубежом: "Мы договаривались о том, что надо создавать единые центры по обслуживанию всей белорусской техники. И определиться - в каких пунктах, допустим, России, Китайской Народной Республики, других государств".



"Меня ориентируют на то, что у нас со строительством жилья есть определенные недостатки. Ну и ряд других недостатков, на которые мы должны обратить внимание", - обозначил еще один круг вопросов белорусский лидер.



Отдельно остановился Президент на ситуации в сельском хозяйстве. "Нам надо мобилизоваться. Погода пока стоит хорошая. Дай бог, чтобы дальше было так. Мы ожидаем неплохой урожай, но его надо взять. Пусть у нас будут излишки зерна и так далее. Но это же никогда не помешает. Это золотовалютный наш запас", - подчеркнул белорусский лидер.



Александр Лукашенко также заявил о готовности обсудить кадровые вопросы в связи с имеющимися вакансиями.

