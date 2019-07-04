"Экономики дня" с Андреем Лаптенком

Сегодня начата отгрузка чистой российской нефти на "Нафтан". Подачу сырья восстановили сразу после очистки одной из веток нефтепровода, ведущей к заводу-переработчику. Грязное сырье вытеснили обратно в Россию. Новая партия соответствует всем стандартам. Это подтвердила аккредитованная лаборатория.



После ЧП на "Дружбе" завод из-за недостатка чистой нефти работал со сниженной загрузкой. Трубопровод Унеча - Полоцк, заполненный грязным сырьем, простаивал. Москва пообещала дополнительно поставить, в том числе железнодорожным транспортом, недостающие объемы для полной загрузки завода. Накануне в правительстве заявили, что в течение месяца в страну направят 100 тысяч тонн нефти. Это позволит полностью загрузить завод, который несколько месяцев работал на 65 % своих возможностей.



Ожидается, что северное направление целиком очистят от некондиционной нефти к середине августа.



Привлекательные бумаги



Минфин Беларуси привлек за полгода более $0,5 млрд на внутреннем рынке за счет продажи валютных облигаций



В Беларуси может появиться централизованная организация, которая будет курировать сферу поддержки малого и среднего бизнеса. Это одно из предложений готовящегося пакета документов с новыми подходами в развитии инфраструктуры национального предпринимательства.



Ожидается, что будет принят указа Главы государства и необходимые подзаконные правовые акты. Новая концепция позволит практически в онлайн-режиме оценивать эффективность предоставляемых услуг бизнес-инкубаторов и оперативно менять направления, инструменты, способы, виды и формы финансирования. Минэкономики рассчитывает на активное участие местных органов власти, общественности, международных экспертов в обсуждении данной темы.



Человек дела



В Минске сегодня чествовали лучших управленцев от бизнеса



В Минске сегодня чествовали лучших управленцев от бизнеса. Церемония конкурса «Человек дела» завершилась несколько часов назад в малом зале Дворца Республики. В рамках этого конкурса уже больше 20 лет выделяют успехи как отечественных, так и иностранных компаний, работающих на белорусском рынке. Конкурс ежегодно проходит при высоком внимании экономистов и предпринимателей, при поддержке госорганов и бизнес-союзов. Среди 150 претендентов этого года по традиции выбрали 12 лучших. Отмечены и достижения их компаний, и личные качества управленцев, без которых общий успех невозможен. Роль личности в экономике будущего ключевая, заметили организаторы.



Уходят в цифру



Беларусь поддерживает тренд на форсированную цифровизацию банков



Банки покупают компании ради цифрового апгрейда. По мнению экспертов международной компании Accenture, причина в смене поведения самих потребителей. Теперь они предпочитают общаться с банком по цифровым каналам. Три направления, расходы на которые будут увеличивать более 80 % банков, - это облачные сервисы, данные и аналитика, а также мобильные приложения. Около половины опрошенных по всему миру представителей банков отметили, что готовы инвестировать также в искусственный интеллект и машинное обучение. Тренд на форсированную цифровизацию банков не обошел и Беларусь.



Новости БВФБ



Доллар на торгах в Минске подорожал, евро и российский рубль подешевели



И коротко о валютах на этот час. Доллар сегодня на торгах в Минске подорожал, евро и российский рубль подешевели. Доллар курсом на завтра 2 рубля 5 копеек, евро - 2 рубля и 31 копейка. За 100 российских рублей предложение составило 3 рубля 23 копейки. У меня все.