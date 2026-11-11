Сильные регионы являются основой экономики Беларуси. А в их развитии важны профессиональные кадры. Об этом заявила аналитик Юлия Абухович в "Актуальном интервью".

По ее словам, экономику двигают люди и профессиональные кадры. "Сильные регионы - это основа экономики. Если регионы не будут развиваться, то один Минск и Минская область со своим потенциалом не вытянут экономику Республики Беларусь. Причем мы прекрасно понимаем, что экономику двигают люди. Основная движущая сила - это кадры, высокие профессионалы. И для того, чтобы регионы развивались планомерно, подтягивались до уровня лучших регионов, это является сегодня основным приоритетом", - отметила Юлия Абухович.

Она привела в пример Шклов как среднюю модель развития. "Задача - вытянуть регионы. Именно поэтому Шклов, как отмечал Президент Беларуси (Александр Лукашенко - прим. ред.), является средней моделью для всех регионов. То есть он не лучший, не худший, но это пример того, как можно, используя наследие еще Советского Союза, не тратя миллионы государства на той базе, которая уже есть, развивать регион. Причем развивать не только крупные предприятия, но и подтягивать те, которые достаточно плохо себя чувствовали", - сказала аналитик.

quote Республика Беларусь не обладает какими-то сверхресурсами либо сверхденежными доходами. Все, что мы зарабатываем, наши граждане зарабатывают своим трудом, очень тяжелым трудом. Поэтому любой клочок земли, который не работает, - это реальные потери для экономики. Юлия Абухович

"Понятно, что не всю землю можно использовать для сельского хозяйства. Значит, на этой земле можно выращивать фрукты. Это тоже очень хороший товар для переработки и последующей реализации. Землю можно засадить лесом, и это тоже золотой запас Республики Беларусь, потому что, как правильно сказал Президент, южнее Украины леса нет. И это сегодня тот товар, который востребован. Но мы должны понимать, что товар должен быть с высокой добавленной стоимостью, а значит, нужно строительство предприятий, которые бы перерабатывали этот лес. То есть любой клочок земли нашей страны может принести экономическую пользу", - заключила Юлия Абухович.

Таким образом, по оценке аналитика, планомерное развитие регионов на основе имеющейся базы и рационального использования ресурсов является ключевым условием устойчивого роста экономики Беларуси.