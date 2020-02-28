Экономист Дмитрий Крук о валютах и нефтяном факторе

Доллар и евро продолжают укрепление на торгах в Минске. Валютную тему обсуждают и бизнес, и физлица. В обменники, как показывает статистика, массово пока не побежали, но напряжение, чего скрывать, есть. О факторах, толкающих валюты вверх, и прогнозах, поговорим с экспертом. Экономист Дмитрий Крук с нами на связи (видео).