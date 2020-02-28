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Экономист Дмитрий Крук о валютах и нефтяном факторе

Доллар и евро продолжают укрепление на торгах в Минске. Валютную тему обсуждают и бизнес, и физлица. В обменники, как показывает статистика, массово пока не побежали, но напряжение, чего скрывать, есть. О факторах, толкающих валюты вверх, и прогнозах, поговорим с экспертом. Экономист Дмитрий Крук с нами на связи (видео).

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