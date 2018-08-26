Первый вице-премьер Александр Турчин: Цифровая экономика - это будущее

На ближайшем заседании правительства рассмотрят перспективы развития всех отраслей, обсудят прогноз на следующий, 2019 год. В преддверии большого разговора о драйверах роста на перспективу в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал первый вице-премьер Александр Турчин (видео).