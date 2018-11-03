Эксклюзивное интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого

Шанхай в скором времени превратится в большой всемирный торговый центр. На следующей неделе здесь откроется первая масштабная выставка импортных товаров. Участвуют почти 3 тысячи компаний из 130 стран. На территории самого большого в мире выставочного комплекса будут представлены и товары под маркой "Сделано в Беларуси". Почему на всемирное "Экспо" стремятся попасть все крупные мировые игроки? И готовы ли наши предприятия конкурировать с ними на равных? Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый (видео).