Эксклюзивное интервью главного экономиста ВТО Роберта Купмана

Из-за различных торговых конфликтов в следующем году мировая экономика может недополучить около 700 миллиардов долларов. Такое мнение высказывают эксперты Международного валютного фонда. Особенно это отразится на государствах, которые составляют 90 % мирового ВВП. Как считают в МВФ, оздоровить мировую экономику поможет лишь завершение торговых войн и создание современной глобальной системы обмена товаров и услуг на основе передовых IT-технологий.



Как наша страна вписана в мировую концепцию? Какой должна быть стратегия белорусской внешней торговли? Эксклюзивное интервью главного экономиста ВТО.





Мировая торговля уже не надежный инструмент экономического роста

Доктор Купман, в одном из интервью Вы отмечали, что мировая торговля становится все менее надежным двигателем роста экономики. Какие темпы роста прогнозируются на этот год и в ближайшей перспективе?

Роберт Купман, главный экономист и директор Департамента экономических исследований и статистики Всемирной торговой организации:

"Торговля состоит из инвестиций. Если инвестиционная сфера низкая, то и производственный потенциал экономики снижается. И это делает торговлю важным двигателем роста экономики. Увы, в последнее время мировая торговля становится все менее надежным инструментом. Так, недавно МВФ и Всемирный банк значительно снизили свой прогноз мирового роста с 3,2 до 3 % и даже до 2,7 %. ВТО это падение видит еще более существенным. Поводы для беспокойства появляются во всех крупных экономиках мира".

Если не мировая торговля, то что еще? На что тогда сегодня можно положиться? Какое оно, экономическое будущее? Т.е. какие реформы нужны мировой экономической системе?

Роберт Купман:

"Есть несколько драйверов экономического роста. Один из них - это приложить все усилия, чтобы снизить издержки ведения бизнеса и произвести качественный и востребованный товар. Что может предложить со своей стороны государство: понятное законодательство, прозрачная экономическая политика (в первую очередь монетарная и фискальная), упрощение процедуры ведения бизнеса и других административных процедур, внедрение новых технологий в производство".

Пошлины не способствуют экономическому росту

Пошлины - надежная защита своего рынка или барьер на пути к росту экономики?

Роберт Купман:

"Скорее, пошлины не способствуют экономическому росту. Это барьер, сдерживающий фактор для рынка. С другой стороны, да, иногда их используют как защитный механизм внутреннего рынка, своих экономических интересов, чтобы подавить конкуренцию. Но ведь если нет конкуренции, то нет и стимула развиваться. Т.е. из-за пошлин мы можем наблюдать замедление темпов роста мировой экономики".

Планету захлестнули торговые войны. Торговые войны - один из вызовов и для белорусской экономики. Какой Вам видится стратегия внешней торговли Беларуси?

Роберт Купман:

"Торговые войны - часто это разные мнения крупных игроков, интеграций на развитие экономики, на видение бизнеса. Это возможность посмотреть на себя со стороны, понять свои сильные и слабые стороны и действовать. Но здесь важно оценить свою экономическую стратегию, чтобы увидеть четкую картину на долгосрочную перспективу и то, как вы с этой стратегией вписываетесь в мировую концепцию".

Диалог о вступлении Беларуси в ВТО активизировался

Статус члена Всемирной торговой организации позволит укрепить экономическую безопасность страны? Ведь вступление в ВТО, конечно, оживит рынок услуг, привлечет и технологии, и инвестиции. Но повысится и конкуренция. На Ваш взгляд, смогут ли белорусские компании на равных конкурировать с крупными игроками?

Роберт Купман:

"В последнее время действительно диалог о вступлении Беларуси в ВТО активизировался всеми членами организации. Ваша страна предпринимает максимум усилий для этого. Не исключаю, что в скором времени нас ожидают хорошие новости. Здесь важно не мое личное мнение, а то, как проголосуют члены ВТО. Главное, что у всех сторон есть четкое понимание целей. Членство в ВТО предполагает наличие долгосрочных договоренностей и правил, назовем их долгосрочной экономической стратегией. И здесь нужно смотреть, насколько рынок той или иной страны гибок. Если да, то ВТО только в плюс государству. И активность рынка, высокая конкуренция будет только подстегивать к росту. Но здесь очень важна прозрачность правил, реализуя которые можно достигать конкретных соглашений, и четкое понимание, что будет завтра. Мир постоянно меняется, меняться нужно вместе с ним. Так вот ВТО дает странам-участницам предсказуемость, что может стать ключевой выгодой для Беларуси. А это снижение торговых издержек, снижение издержек импорта и экспорта. И в конечном итоге ВТО приносит положительный эффект".

Это ваше первое знакомство с Беларусью?

Роберт Купман: