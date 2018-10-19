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Эксклюзивное интервью министра экономики Дмитрия Крутого смотрите в "Главном эфире"

Количество занятых в различных отраслях малого и среднего бизнеса в Беларуси будет увеличиваться.

Об этом заявили нашему каналу в Министерстве экономики. Если сегодня в предпринимательской среде трудятся 1 миллион 300 тысяч человек, то к 2030 году эта цифра (по оптимистичным прогнозам) может увеличиться до 2 миллионов. Ставка делается на сферу услуг и фермерство. От утвержденной Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на 12 лет регулятор ждет не только количественного, но и качественного наполнения.

Подробно о стимулировании развития малого бизнеса, новых правовых актах, смягчении уголовной ответственности и передаче госимущества и пустующих площадей собственникам министр экономики Дмитрий Крутой расскажет в эксклюзивном интервью, в "Главном эфире" в это воскресенье.

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