Эксклюзивное интервью министра экономики Дмитрия Крутого смотрите в "Главном эфире"

Об этом заявили нашему каналу в Министерстве экономики. Если сегодня в предпринимательской среде трудятся 1 миллион 300 тысяч человек, то к 2030 году эта цифра (по оптимистичным прогнозам) может увеличиться до 2 миллионов. Ставка делается на сферу услуг и фермерство. От утвержденной Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на 12 лет регулятор ждет не только количественного, но и качественного наполнения.