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Эксклюзивное интервью министра экономики Дмитрия Крутого смотрите в "Главном эфире"

К началу декабря от рабочих групп Беларуси и России ждут программу углубления интеграции, а также дорожную карту по ее выполнению. К тому же, правительствам двух стран поручено в ближайшее время отработать некоторые новые инициативы от президентов. Мы спросили у министра экономики Дмитрия Крутого, который возглавляет рабочую группы с белорусской стороны, все ли из запланированного удалось обсудить в Санкт-Петербурге? О переговорах рабочей группы, темпах согласований глобальных и текущих вопросов, а также - как сработала экономика Беларуси за полугодие и кто неожиданные лидеры по росту? Министр экономики Дмитрий Крутой в эксклюзивном интервью в воскресенье в "Главном эфире".

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