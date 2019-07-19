3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Эксклюзивное интервью министра экономики Дмитрия Крутого смотрите в "Главном эфире"
К началу декабря от рабочих групп Беларуси и России ждут программу углубления интеграции, а также дорожную карту по ее выполнению. К тому же, правительствам двух стран поручено в ближайшее время отработать некоторые новые инициативы от президентов. Мы спросили у министра экономики Дмитрия Крутого, который возглавляет рабочую группы с белорусской стороны, все ли из запланированного удалось обсудить в Санкт-Петербурге? О переговорах рабочей группы, темпах согласований глобальных и текущих вопросов, а также - как сработала экономика Беларуси за полугодие и кто неожиданные лидеры по росту? Министр экономики Дмитрий Крутой в эксклюзивном интервью в воскресенье в "Главном эфире".
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все