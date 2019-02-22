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Эксклюзивное интервью вице-премьера Александра Турчина смотрите в "Главном эфире"

Рабочими планами эксклюзивно с нашим каналом поделился вице-премьер Александр Турчин. По его словам, главными резервами для роста ВВП являются выстраивание четкой системы экономического развития (без перекосов по линии "центр-регионы"), открытие новых высокотехнологичных производств и модернизация действующих предприятий.

Как пример - предприятие по выпуску лекарственных препаратов "Лекфарм" в Логойске. Более трех лет назад здесь ввели в строй новый корпус. Весь процесс производства полностью автоматизарован. Около 20 % продукции идет на экспорт, остальную поставляют в белорусские аптеки. Высокая рентабельность позволила обновить оборудование за счет собственных средств и привлечь высококлассных специалистов. Как отметил первый заместитель премьер-министра по итогам посещения этого предприятия, это и есть точки роста для регионов. Александр Турчин подчеркнул: вся необходимая законодательная база для развития бизнеса в Беларуси создана. Но сегодня обсуждаются и дополнительные меры для стимулирования.

Об эффективности производства, повышении производительности труда, а также вопросах, которые ставит сегодня малый бизнес, смотрите в это воскресенье в "Главным эфире". Интервью с первым вице-премьером Александром Турчиным.

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