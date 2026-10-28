Эксперт Абухович рассказала о сотрудничестве Беларуси с Санкт-Петербургом

Краткий пересказ от ИИ

Товарооборот Беларуси и Санкт-Петербурга превысил 3 млрд долларов, а в целом Беларусь и Россия планируют довести общий объем взаимного товарооборота по итогам 2026 года до 70 млрд долларов.

О сотрудничестве республики с Северной столицей России шла речь в студии "Первого информационного" с аналитиком Юлией Абухович.

Товарооборот между Беларусью и Россией растет

Товарооборот в 70 млрд долларов, по словам аналитика, - это нормальное стратегическое развитие, которое подтверждает правильность выбранного пути. "Это подтверждает то, что Союзное государство даст фору многим региональным группировкам и покажет, как надо сотрудничать вроде бы несоизмеримым по размеру государствам, и тем не менее, которые смогли выстроить между собой взаимовыручку и взаимозависимость в хорошем смысле этого слова", - отметила Абухович.

Она подчеркнула, что санкции и давление не смогут повлиять на государства, которые хотят развиваться.

Беларусь никогда не была дотационной республикой

Еще в советские времена Беларусь поставляла продукцию легкой и частично тяжелой промышленности в Калининград и Санкт-Петербург. Юлия Абухович пояснила, что это не просто "остатки СССР": "Республика Беларусь в рамках Советского Союза никогда не была дотационным государством. Она была самостоятельной, самодостаточной республикой, которая не просто сама развивалась, а значительную часть того, что производила, отдавала в том числе и Российской Федерации".

Эксперт развила мысль: комплексное развитие Беларуси, доставшееся от СССР и продолжающееся сегодня, позволило закрывать потребности территорий, которые в климатическом и ресурсном плане были слабее. Республика мобилизовала человеческий и промышленный потенциал и в "сборочном цехе" Советского Союза выпускала готовую высококачественную продукцию, востребованную в союзных республиках.

Продукты питания - визитная карточка Беларуси

Продукты питания всегда были визитной карточкой Беларуси. "Мы достаточно серьезно закрываем потребности Республики Беларусь, а также потребности северо-западного региона России в молочной продукции, в говядине", - сказала Абухович. Климатические условия северо-запада не позволяют выращивать такую продукцию с той же интенсивностью, как в Беларуси. Кроме того, Санкт-Петербург и Москва - требовательные города с точки зрения качества, а белорусские предприятия быстро адаптируются под особые вкусовые предпочтения заказчика.

Порты Санкт-Петербурга стали ключевым логистическим плечом

После переориентации экспорта на порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области их загрузка белорусскими грузами выросла до 14-15 млн т в год. "Это была очень хорошая поддержка и плечо, когда нам отказали наши бывшие друзья, партнеры, соседи", - отметила эксперт. Несмотря на более дорогую логистику и первоначальные сложности с контейнерами, льготы со стороны России и взаимные поставки сделали Беларусь выгодным постоянным клиентом для петербургских портов.

Что касается пассажирского и коммунального транспорта, то несмотря на то что аналогичную технику производит и Россия, белорусская пользуется спросом благодаря качеству, адаптации под узкие улицы и высокую загрузку магистралей Санкт-Петербурга, а также наличию сервисных центров и быстрой поставке запчастей. "Конкуренция, безусловно, есть, но прежде всего с Китайской Народной Республикой. Мы поставляем именно качественные машины под потребности и, что самое главное, строим там сервисные центры", - пояснила Абухович.

Партнерство Беларуси и России полностью оправдывает себя

В завершение эксперт прокомментировала прогноз товарооборота в 70 млрд долларов: "Это значит, что мы вышли из периода санкционного давления, нашли те пути, которые помогают развиваться и нам, и Российской Федерации. Наше стратегическое партнерство полностью оправдывает это наименование".

Изображение сгенерировано ИИ