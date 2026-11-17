Индия - один из наиболее перспективных партнеров Беларуси на азиатском направлении. Огромный потребительский рынок открывает возможности для наращивания поставок отечественной техники, сельскохозяйственной продукции, удобрений и технологий. Мнение эксперта.

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества (Россия):

"Индия - это регион мира, который может потреблять большое количество промышленной продукции, в частности технику. Главным образом Индию интересует техническое сотрудничество, потому что страна идет по пути развития собственной обрабатывающей промышленности и уменьшения зависимости от Запада. И в этом плане торговля с Индией может расти, страна может быть источником и трудовой миграции. Индия может покупать белорусские удобрения. Это тоже очень важно, потому что она имеет большое население и непростое положение в сельском хозяйстве, несмотря на то, что там большие объемы производства собственных злаковых. Для развития торговли с Индией есть много направлений".