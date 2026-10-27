Эксперт: Визит президента Монголии в Беларусь - важный шаг в развитии отношений

Визит президента Монголии в Беларусь - это важный шаг в развитии взаимоотношений двух стран. О перспективных направлениях рассуждают эксперты.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

"Вспомним, как мы обеспечили свою продовольственную безопасность - интегрированно, комплексно. Я думаю, эти подходы по созданию самодостаточных сельскохозяйственных производств замкнутого цикла тоже представляют несомненный интерес и с этой точки зрения являются одним из драйверов кратного наращивания наших торгово-экономических отношений. Еще один момент ключевой - это социальный: здравоохранение, фармацевтика. Это тоже является сегодня, особенно в последние два-три года, важным: Беларусь является очень привлекательным инвестиционным ресурсом. Я думаю, в этом направлении надо двигаться".