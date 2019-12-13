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Электронные торги на понижение - мощный инструмент для развития e-commerce сектора

Вступило в силу Постановление Министерства экономики Республики Беларусь "Об электронных торгах по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности (банкротства)". Это Постановление впервые в РБ устанавливает новый метод проведения торгов на понижение (голландский метод). В профессиональных кругах в отношении документа высказываются различные мнения. Однако все сходятся в одном - электронные торги на понижение - это мощный инструмент для развития e-commerce сектора в стране.

Подробнее об этом поговорим с директором ООО "Капитал Диалог", антикризисным управляющим, заместителем председателя Ассоциации по антикризисному управлению и банкротству - Ольгой Пепениной (видео).

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