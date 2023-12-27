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Эксперт рассказал, какие задачи стоят перед экономикой Беларуси в 2024 году
Одним из наиболее ярких событий 2023 года был экономический блок послания нашего Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Глубокий тезис о том, что стратегическим условием суверенитета и независимости Беларуси является прежде всего экономика. Как отметил Глава государства - "Дайте мне экономику, все остальное я сделаю без вас".
Дайте мне экономику – все остальное я сделаю без вас. Вот уже три десятилетия фундаментом нашей государственной политики является социально ориентированная экономика. Эта политика успешна, а народ ее поддерживает. По всем показателям, характеризующим социальные неравенства, Беларусь относится к наиболее благополучным странам. Мы создали государство без олигархов, не допустили концентрации капитала и собственности в одних руках, все национальные богатства принадлежат народу. Поэтому именно экономика, которая обеспечивает социальную защищенность граждан, является главной мишенью Запада.
И вопрос не в разнице менталитетов, не в различии политических систем Запада и Востока. Все гораздо проще и примитивнее. "Вы знаете, ни суверенная Беларусь, ни суверенная Россия с сильной экономикой никому не нужны. Обладание огромными, прежде всего природными, ресурсами напряду с высоким уровнем промышленного производства и серьезными научными компетенциями – причина стремления устранить нас как конкурентов. Именно конкурентов. Но сегодня абсолютно я убежден: не получится! Мы выстоим!", - заявил Глава государства.
Ничего у них не получится. Мы выстоим. Что и демонстрирует белорусская модель социально-экономического развития. Какими особенностями, преимуществами и недостатками обладает модель экономики нашей страны, и какие задачи стоят перед ней в 2024 году, рассказал заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Валерий Бельский в ток-шоу "Экономическая среда".
Безусловно, мы выбрали свой путь когда-то под руководством Главы государства. Прежде всего Президент вернул нам чувство собственного достоинства, потому что бедность, которую мы пережили, худшее из унижений. Сейчас уже идет тонкая подстройка экономических механизмов, которые по-крупному сформировались в 2000-х годах, во втором десятилетии нынешнего столетия.
Реализация экономической социальной модели направлена на удовлетворение потребностей человека, она допускает и поддерживает предпринимательскую инициативу, органично сочетая ее с государственным регулированием. "Одна из характеристик белорусской социальной экономической модели – это нулевая терпимость к коррупции", - добавил эксперт.
В копилку преимуществ нашей модели социально-экономического развития можно добавить еще и точность макроэкономического прогнозирования.
"Наш прогноз – целевой прогноз. Это фактически задачи возможные, которые исходя из располагаемых ресурсов, экономика может обеспечить. У нас разрабатывается несколько вариантов прогноз, в зависимости от складывающейся ситуации, в том числе на международных рынках, которые влияют на нашу экономику. У нас показатели текущего года – это показатели высшего качества, если 2024-й у нас объявлен Годом качества, то это хорошее преддверие следующего года", - подытожил Валерий Бельский.
О главных экономических итогах 2023 года и ожиданиях от 2024 - смотрите в ток-шоу "Экономическая среда".
Фото:myfin.by
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