Экспертный совет по вопросам ценообразования: для чего создан и кто войдет в его состав

При МАРТ создан экспертный совет, который выступит площадкой для взаимодействия госорганов и бизнеса. О том, какие вопросы будут обсуждать и кто войдет в этот совет, в ток-шоу "Экономическая среда" рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

Цель экспертного совета - оперативное обсуждение идей и выработка механизмов развития с учетом позиций всех заинтересованных. Внимание экспертной группы будет сфокусировано на проблемах или технических вопросах, которые могут возникнуть при дальнейшей работе в рамках постановления № 713 "О системе регулирования цен".

"Уже сформирован проект группы, подготовлен регламент ее работы, - рассказал Алексей Богданов. - И мы отправили запросы всем заинтересованным, чтобы собрать уже в текущей редакции технические проблемные вопросы, предложения по совершенствованию системы. Потому что документ живой и может корректироваться дальше. Или вообще создать альтернативный документ. Мы же не можем постоянно регулировать рынок так жестко. Возможно, выработаем другие, альтернативные механизмы".

Одним из таких вариантов может стать, к примеру, некий кодекс добросовестных практик в торговле.

"Мы над этим кодексом работаем уже не один год, - пояснил министр. - Но он не касался ценового регулирования. Поэтому если в будущем хотим его сюда имплементировать вот в таком варианте, нам необходимо поработать над специальной главой, где будут оговорены в том числе вопросы ценового регулирования и ответственности торговли, производителей и всех остальных, чтобы мы могли обеспечить справедливую цену".

Состав экспертного совета будет постоянным и относительно небольшим, отметил Алексей Богданов. В него включены производители, импортеры, поставщики, представители розничной торговли, плюс несколько ответственных министерств и ведомств. Но привлекать к рабочим совещаниям можно будет широкий круг специалистов (в статусе приглашенных лиц) в зависимости от того, какой вопрос будет обсуждаться.

"Чем больше мы будем слышать представителей субъектов хозяйствования, тем больше будем понимать, как правильно соотнести те или иные вопросы, чтобы не нарушить экономическую среду. А это очень важно - не нарушить экономическую среду", - отметил министр.