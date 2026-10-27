Эксперты видят прочную базу для кооперации Беларуси и Монголии

Визит президента Монголии в Беларусь продолжают обсуждать эксперты. Они отмечают, что Минск и Улан-Батор обладают прочной базой для кооперации в промышленности и сельском хозяйстве.

Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики (Россия):

"Есть большие возможности для развития, потому что Монголия на протяжении многих лет входила в экономический ареал Советского Союза, и, соответственно, та инфраструктура, которая есть в Монголии, в значительной степени является наследником советского промышленного потенциала. Страны схожи по уровню экономического развития, поэтому возникает достаточно большой объем возможностей для кооперации в части промышленного производства, поставок различной техники, включая тяжелые грузовики, и так далее. При этом надо понимать, что существует вторая площадка для торгово-экономического сотрудничества - это то, что касается агропромышленного комплекса. В Монголии свои особенности агропромышленного комплекса, есть климатические условия, которые просто не позволяют производить определенные виды продукции. Беларусь может поставлять эту продукцию в Монголию. Вот тут тоже есть площадка для взаимодействия".