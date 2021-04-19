Эксперты американского инвестиционного банка назвали медь новой нефтью

В будущем медь может стать новой нефтью. Такое заключение сделали эксперты американского инвестиционного банка. Аналитики ждут роста стоимости металла по мере внедрения зеленой энергетики и на фоне сокращения поставок. Ранее Bloomberg подсчитывал, что к 2050 году протяженность мировой сети электрических кабелей вырастет на 48 млн км, а спрос на медь удвоится. Нефть, по прогнозам, ждет совсем не светлое будущее. Эксперты считают, что к середине века цены на черное золото будут не выше 10 долларов за баррель. Но такой исход возможен, только если миру удастся достичь целей Парижского соглашения и перейти на электроэнергию.