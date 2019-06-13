Эксперты обсудили отношения Беларуси и Казахстана

Наладить продуктивные, эффективные всесторонние отношения - такая задача стоит перед экспертами Белорусского и Казахстанского институтов стратегических исследований. Сегодня аналитики двух стран провели экспертную встречу, на которой казахстанские коллеги поделились с белорусскими своим многолетним опытом работы. В дискуссии принял участие и посол этой страны в Беларуси. Аналитики обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, также подвели итоги президентской избирательной кампании в Казахстане. Кроме того, говорили и о взаимодействии Минска и Нур-Султана на интеграционных площадках: от Евразийского экономического союза до Шанхайской организации сотрудничества.



Что касается двусторонних отношений Беларуси и Казахстана, то государства делают ставку на развитие кооперации. Развиваются торгово-экономические отношения. Задача, поставленная руководством двух стран достичь товарооборот в миллиард долларов, практически выполнена. Помимо экономического эффекта, рост отмечается в культурных, гуманитарных и политических контактах.



