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Эксперты: полная остановка автопроизводства в ЕС из-за локдауна отразится и на соседних рынках
Полная остановка автомобильного производства в Европе и закрытие дилерских центров из-за локдауна, так или иначе отразится и на рынках за пределами Евросоюза.
Напомним, по оценкам Ассоциации европейских производителей автомобилей, за четыре первых месяца этого года показатель продаж снизился без малого на 40 %. Практически на 100 % закрыты автосалоны в Италии (97,6 %), Испании (96,5 %) и Великобритании (97,3 %).
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