Эксперты: полная остановка автопроизводства в ЕС из-за локдауна отразится и на соседних рынках

Полная остановка автомобильного производства в Европе и закрытие дилерских центров из-за локдауна, так или иначе отразится и на рынках за пределами Евросоюза.



Напомним, по оценкам Ассоциации европейских производителей автомобилей, за четыре первых месяца этого года показатель продаж снизился без малого на 40 %. Практически на 100 % закрыты автосалоны в Италии (97,6 %), Испании (96,5 %) и Великобритании (97,3 %).



