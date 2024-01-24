Эксперты рассказали, как финансируется научная сфера в Беларуси и какие перед ней стоят задачи

Если говорить о внутренних затратах на науку и разработки в Беларуси, то по данным за 2022 год они составили 0,48 % ВВП, в том числе 0,21 % - бюджетная составляющая. Сегодня стоит задача в том, чтобы наука зарабатывала самостоятельно, не только финансировалась из бюджета. Мы стараемся через государственные программы реализовывать эти задачи.

Татьяна Столярова, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси