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Эксперты рассказали, как финансируется научная сфера в Беларуси и какие перед ней стоят задачи

Эксперты рассказали, как финансируется научная сфера в Беларуси и какие перед ней стоят задачи

От спутника и антарктической станции до собственного электромобиля. Фундаментальные исследования и прикладные разработки в белорусской науке. Говоря о поддержке со стороны государства и решениях Президента, крайне важен вопрос, во сколько стране обходится содержание научной сферы и оправданы ли эти расходы? Об этом рассказали эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".

Если говорить о внутренних затратах на науку и разработки в Беларуси, то по данным за 2022 год они составили 0,48 % ВВП, в том числе 0,21 % - бюджетная составляющая. Сегодня стоит задача в том, чтобы наука зарабатывала самостоятельно, не только финансировалась из бюджета. Мы стараемся через государственные программы реализовывать эти задачи.
Татьяна Столярова, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси

Доля вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и создание опытных образцов за 2023 год составила 3,5 %. За последних 2 года объем вложений вырос в 2 раза. "Вызвано это тем, что необходимо было в короткий период времени найти решения, которые многие западные страны десятилетиями, а то и веками искали. Мы смогли малыми средствами смогли создать и апробировать на машинах очень широкую линейку востребованных продуктов. Сегодня небольшая кампания "АМКОДОР" входит в тройку мировых лидеров по номенклатуре машин лесопромышленного комплекса", - рассказал генеральный директор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Андрей Яроцкий.

Что собой представляет современная белорусская наука и выгодны ли стране вложения в научные исследования и разработки - смотрите в ток-шоу "Экономическая среда".

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