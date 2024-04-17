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Эксперты рассказали, как улучшить качество товаров и привить работникам культуру качества
Как известно, качество формируется не на сборочном конвейере или у станка рабочих, которые делают ту или иную операцию. Оно формируется на уровне высшего менеджмента компаний. Такое мнение высказал генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" Сергей Лесин в проекте "Экономическая среда".
Здесь нужно рассматривать этот процесс как непрерывный, начиная от проектирования (уже на этом этапе нужно применять инструменты риск-менеджмента и предугадывать вероятность возникновения отказов из-за каких-то конструктивных недоработок). На этапе внедрения опытных образцов производства, на этапе подбора и внедрения технологий нужно также с точки зрения риск-менеджмента подходить к процессам выбора инструментов, выбора оборудования.
Уровень высокого качества, безусловно, требует затраты. Нельзя его обеспечить, не нарастив затратную часть и, соответственно, уровень цен на продукцию. Но стоит также обратить внимание и на то, как можно привить работникам на производстве культуру качества. Об этом рассказал директор ОАО "Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ" Владимир Туровец.
"Культуру качества мы должны прививать с самого начала. Речь идет про учебные заведения (средне-специальные, профессионально-технические, высшие). Культура качества, по моему мнению, начинается именно там. Когда мы приходим уже на предприятие, работаем в системе. Она позволяет, конечно, избежать ошибок в части технологического брака. Но не того брака, который делается из-за отсутствия этой самой культуры у работника. Безусловно, это нужно прививать с самого начала", - сказал он.
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