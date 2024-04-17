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Эксперты рассказали, как улучшить качество товаров и привить работникам культуру качества

Эксперты рассказали, как улучшить качество товаров и привить работникам культуру качества

Как известно, качество формируется не на сборочном конвейере или у станка рабочих, которые делают ту или иную операцию. Оно формируется на уровне высшего менеджмента компаний. Такое мнение высказал генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" Сергей Лесин в проекте "Экономическая среда".

Здесь нужно рассматривать этот процесс как непрерывный, начиная от проектирования (уже на этом этапе нужно применять инструменты риск-менеджмента и предугадывать вероятность возникновения отказов из-за каких-то конструктивных недоработок). На этапе внедрения опытных образцов производства, на этапе подбора и внедрения технологий нужно также с точки зрения риск-менеджмента подходить к процессам выбора инструментов, выбора оборудования.
Сергей Лесин

Уровень высокого качества, безусловно, требует затраты. Нельзя его обеспечить, не нарастив затратную часть и, соответственно, уровень цен на продукцию. Но стоит также обратить внимание и на то, как можно привить работникам на производстве культуру качества. Об этом рассказал директор ОАО "Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ" Владимир Туровец.

"Культуру качества мы должны прививать с самого начала. Речь идет про учебные заведения (средне-специальные, профессионально-технические, высшие). Культура качества, по моему мнению, начинается именно там. Когда мы приходим уже на предприятие, работаем в системе. Она позволяет, конечно, избежать ошибок в части технологического брака. Но не того брака, который делается из-за отсутствия этой самой культуры у работника. Безусловно, это нужно прививать с самого начала", - сказал он.

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