Эксперты рассказали, когда Беларусь сможет перейти на отечественный софт и что для этого потребуется

Программное обеспечение из недружественных стран может представлять угрозу безопасности стратегических объектов: Белорусской атомной электростанции, других объектов энергетики, финансовой сферы. О том, как обезопасить себя и как скоро может появиться программное обеспечение белорусских разработчиков, в ток-шоу "Экономическая среда" рассказали зампредседателя Совета Республики Валерий Бельский и замглавы Администрации Президента Максим Ермолович.

Чтобы в полной мере заместить программное обеспечение, которое приобретали в странах Запада до введения санкций, потребуется время. Сейчас на импортозамещение в чувствительных сферах экономики, в том числе банковского сектора, обращено самое пристальное внимание. "Изыскиваются возможности замещения как "железа", так и ПО, - констатировал Валерий Бельский. - Не всегда расчеты и планы по замещения могут быть реализованы оперативно. Но они реализуются. Я думаю, что для замещения многих компонентов, которые сегодня работают в нашей стране, нам понадобится 3-4 года".

А еще вице-спикер верхней палаты парламента обратил внимание, что есть другая сторона - компании, которые менее известны, но расположены в дружественных странах. "И мы можем не только отказаться от определенного импорта, но и переориентировать его, в случае экономической необходимости, на дружественные страны", - сказал он. В качестве примера назвал Китай, который за последние годы сделал колоссальный скачок в своем развитии.

Важно, конечно, иметь безопасные технологии. Уже в практической сфере наши предприятия столкнулись с отказом в обновлении ПО и даже были случаи попыток блокировки такого ПО, что могло бы привести к остановке предприятия. Это недопустимо. Но политика в этой сфере должна быть очень взвешенной, поскольку важно получить качественный продукт. В некоторых сферах у нас не было компетенций, к большому сожалению. Валерий Бельский, зампредседателя Совета Республики

Примером удачного коммерческого проекта, который на экспорте компьютерных услуг зарабатывал до 2 млрд долларов, является Парк высоких технологий. Но это же является на данном этапе и проблемой ПВТ. Дело в том, что очень мало компаний Парка занимались работой на Беларусь. Но в то же время крупные промышленные предприятия, такие, например, как БЕЛАЗ, развивали собственное IT-подразделение, которое создавало те продукты, которые востребованы конкретно в этой сфере. И это то направление, которое может дать быстрый эффект и развитие сейчас, считает замглавы Администрации Президента Максим Ермолович.

"Надо чтобы условия работы, в том числе налогообложение, политика заработной платы, других стимулов - и финансовых и нефинансовых - работали в отношении этих подразделений точно так же, как они работают на ПВТ. Такое поручение Президентом дано. Правительство разрабатывает меры, которые позволят создать дополнительные стимулы для развития прикладных подразделений промышленных предприятий, Академии наук в области информационных технологий", - рассказал он.

Также выход из сложившейся ситуации Максим Ермолович видит в кооперации с Россией и другими странами с высоким уровнем технологического развития. Нельзя забывать и про Индию, страны, которые формируют сегодня у себя IT-секторы (Узбекистан, Азербайджан), наращивают эти компетенции. Совместными усилиями с дружественными странами, уверен он, Беларусь в состоянии решить задачу разработки базового ПО для всей своей экономики.Движителем в этом вопросе, по мнению замглавы Администрации, будет выступать финансовый сектор, которому нужны эти решения и который не сможет функционировать в условиях высокой цифровизации без постоянного обновления ПО.

Многие услуги перешли в цифровую сферу, и отказаться от этих услуг мы объективно не в состоянии. Поэтому это должно работать и должно развиваться. Но для нас задача - имея такой масштабный IT-сектор, развернуть этот сектор под потребности национальной экономики. Цифровизация - это сложный процесс. Много рисков, связанных с реализацией процесса цифровизации на конкретном предприятии или в государственном органе, не говоря уже о целых отраслях, таких как здравоохранение или образование. Максим Ермолович,замглавы Администрации Президента

Сегодня цифровизация является таким же важным процессом, как и модернизация обрудования. "Это одно и то же, - уверен Максим Ермолович. - Без цифровизации невозможна модернизация, и наоборот - модернизация не будет реализована должным образом, если не будет системы управления затратами, соответствующих программных комплексов. Да, это стоит денег. Это надо всем понять. Но эти деньги окупятся. Может быть, это не так очевидно и понятно, но это окупаемые вложения".