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Эксперты рассказали, могут ли стать чаевые обязательными в Беларуси

Эксперты рассказали, могут ли стать чаевые обязательными в Беларуси

Чаевые - дело добровольное. В первую очередь это оценка труда и обслуживания, такое мнение выразил Председатель Наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Беларуси Евгений Васильев в проекте "Экономическая среда".

Но в каком размере все же принято оставлять чаевые в Беларуси и будет ли эта категория легализована в нашем законодательстве, рассказали гости и эксперты.

Начнем с того, что чаевые - дело добровольное. Это оценка труда, оценка обслуживания. Конечно, если брать опыт соседних государств, то у них чаевые уже по умолчанию включены в счет. В Беларуси, наверное, есть какой-то устоявшийся процент чаевых в размере 10 %. Но важно отметить, что вы в праве самостоятельно оценить работу официанта. Если вы оставите больше 10 %, то официант от этого не расстроится.
Евгений Васильев

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Нина Емельянова отметила, что около года назад в Министерстве экономики прошло согласительное совещание, на котором рассматривался вопрос о легализации: "Есть госорганы, которые за легализацию чаевых, тогда предлагается учитывать чаевые в заработок официанта и отчислять из них подоходный налог, но не полный, а льготную ставку. Но окончательного решения по этому проекту пока что нет".

Как развивается сектор общественного питания в Беларуси? Как меняются кулинарные привычки белорусов? И нужно ли оставлять чаевые? Подробнее - в "Экономической среде".

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