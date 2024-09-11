Эксперты рассказали, могут ли стать чаевые обязательными в Беларуси

Начнем с того, что чаевые - дело добровольное. Это оценка труда, оценка обслуживания. Конечно, если брать опыт соседних государств, то у них чаевые уже по умолчанию включены в счет. В Беларуси, наверное, есть какой-то устоявшийся процент чаевых в размере 10 %. Но важно отметить, что вы в праве самостоятельно оценить работу официанта. Если вы оставите больше 10 %, то официант от этого не расстроится.

Евгений Васильев