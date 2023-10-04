Эксперты рассказали, с какими сложностями сталкивается Беларусь при реализации Целей устойчивого развития

На профильном Саммите Генассамблеи ООН было заявлено, что Беларусь выполнила почти 80 % обязательств в достижении Целей устойчивого развития. Но, несмотря на очевидные успехи государства, существуют и определенные сложности. О том, как их преодолеть, и нужна ли актуализация ЦУР, в ток-шоу "Экономическая среда" рассказал заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, д.э.н., профессор Валерий Бельский.

"Стоит рассмотреть национальный и глобальный аспект в таком вопросе. Что касается национального аспекта, то проблем никаких нет. Подчеркну, что наша страна может быть представлена в качестве мирового образца. На глобальном уровне, конечно, односторонние принудительные меры мешают нам достигать более серьезных результатов и мешают нашим партнерам, поскольку Беларусь является важным донором продовольственной безопасности. Если говорить о каких-либо целях, то их нужно пересмотреть и актуализировать, прежде всего, в связи с цифровизацией мировой экономики и социальной жизни. Этот аспект должен выйти на первый план в дополнение к тем аспектам, которые обсуждались на саммите, - сказал Валерий Бельский. - Мы должны посмотреть на негативные аспекты использования цифровых технологий, искусственного интеллекта для мировой повестки. 16-я цель затрагивает вопросы мира, правосудия и эффективных институтов. Чего у нас нети на что стоит обратить внимание - это соблюдение взятых на себя обязательств нашими партнерами".

Заведующий сектором эколого-экономических исследований Института экономики НАНБ, к.э.н., доцент Надежда Батова также рассказала о наиболее вероятных экологических рисках для достижения Целей устойчивого развития:

"Говоря об экологических рисках, конечно, хочется сказать об утрате биоразнообразия, коллапсе экосистемы, экстремальных погодных явлениях, провале климатической политики. Это все глобальные экологические риски, о которых не говорить невозможно, потому что в природе все взаимосвязано. Территориально Беларусь находится в географическом центре Европы, мы имеем границы с пятью государствами и негативные экологические последствия в любом из них окажут непосредственное воздействие на окружающую среду в Республике Беларусь".

Также эксперт добавила, что важнейшим внутренним экологическим риском является долговременное радиоактивное загрязнение территорий Беларуси вследствие аварии на ЧАЭС. Стоит обратить внимание и на рост уровня бытовых отходов, сохраняются проблемы и с выбросами загрязняющих веществ. Белорусские промышленные гиганты являются потенциальной угрозой для окружающей среды.