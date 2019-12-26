Эксперты: рублевые депозиты в 2020 году будут выгоднее валютных

Рублевые депозиты будут выгоднее валютных. Такой прогноз дают эксперты на 2020 год. По их словам, чтобы уравнять преимущество рублевых депозитов с учетом разницы в процентных ставках, иностранные валюты должны вырасти минимум на 10 %, а это не самый вероятный сценарий, отмечают аналитики. В отношении депозитов белорусский рубль был безусловным лидером уходящего года. На долгосрочных безотзывных рублевых депозитах доходность сегодня может достигать 12 %, тогда как на валютных меньше 2 %. Кроме того, стоит отметить: с начала года белорусский рубль укрепился к доллару и евро. Доллар подешевел на 3 %, а евро - на 5,5 %.