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Эксперты Всемирного экономического форума назвали главные глобальные риски следующих десяти лет

Экологические проблемы (например, экстремальные погодные условия) будут по-прежнему создавать серьезные трудности для бизнеса и общества, уверены аналитики. Среди рисков также оказались инфекционные заболевания, кризис на рынке труда, утрата биоразнообразия, растущая «цифровая пропасть» и негативные последствия от технических достижений – таких, как искусственный интеллект. Компании должны инвестировать в программы повышения квалификации, чтобы предоставить студентам и работникам цифровые инструменты для достижения успеха на рынках в будущем, считают эксперты. Ведь в противном случае развитие технологий приведет к массовой безработице по всему миру.

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