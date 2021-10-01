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ЭКСПО-2020: Концепция белорусского павильона построена по принципу трех "и" - инновации, инвестиции, индивидуум
Самое значимое событие в международном выставочном календаре - ЭКСПО-2020 - сегодня открывает свои двери для посетителей. Главная концепция мероприятия - "Объединяя умы, создаем будущее". Ожидается, что на выставке побывают около 25 млн человек. До конца марта страны будут демонстрировать свои новейшие научные достижения, экспортные, культурные и национальные возможности. Концепция белорусского павильона построена по принципу трех "и" - инновации, инвестиции, индивидуум. Она призвана максимально раскрыть инвестиционный и инновационный потенциал Беларуси.
22 ноября запланировано проведение Национального дня Беларуси. В его рамках состоится белорусский инвестиционный форум и совместный бизнес-форум с деловыми кругами ОАЭ.
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