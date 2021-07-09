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Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-мае вырос на 11,3 %
Экспорт белорусской сельхозпродукции вырос.
Факт
В январе-мае показатель прибавил более чем 11 %.
Таким образом за этот период за рубеж поставлено товаров почти $2,5 млрд. Аналитики подсчитали, белорусское продовольствие поставлялось в 93 страны, при этом эксперты отмечают: увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам.
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