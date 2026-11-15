Экспорт на 10 млрд долларов и продбезопасность - в Беларуси День работников сельского хозяйства

15 ноября профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это люди, которые кормят страну и своим нелегким ежедневным трудом вносят значимый вклад в продовольственную безопасность.

Поздравления представителям сферы направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Агропромышленный комплекс в 2026 году вновь подтвердил статус одного из ключевых драйверов экономики. Экспорт продовольствия достиг рекордных 10 млрд долларов и охватил более 115 стран мира.

АПК - драйвер экономики

АПК - это не только бескрайние поля и молочно-товарные комплексы. Это сложная система, в которой три сферы работают как единый механизм.

Первая сфера - обеспечивающая. Это техника, удобрения, стройматериалы, без которых невозможно представить современное сельское хозяйство.

Вторая сфера - ядро комплекса. Растениеводство и животноводство, где рождается сырье. И третья - переработка, хранение и сбыт. Это молочные комбинаты, сахарные заводы, мясоперерабатывающая промышленность. Именно здесь сырье и превращается в готовый продукт.

Традиции белорусской мясопереработки

За каждым лакомством стоят руки человека. Василий Лукашик уже 12 лет как главный технолог на Борисовском мясокомбинате. К работе относится творчески: из десятков созданных гастроновинок особая гордость Василия - продукция по старинным семейным рецептам.

Василий Лукашик

Василий Лукашик, главный технолог Борисовского мясокомбината УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов":

"Пытались воспроизвести продукты наших дедов, наших предков. Так в линейке появились такие продукты, как деревенское угощение и киндюк, а также буженина домашняя, которая повторяет именно те самые вкусы наших предков".

Еще один повод гордости Василия - производство 6 видов сырокопченых колбас по так называемому шахтному методу копчения. Этой проверенной технологии уже более полувека. А такие колбасы, как, например, "Брауншвейгская", - любимая у целых поколений.

Василий Лукашик, главный технолог Борисовского мясокомбината УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов":

"Мы используем определенную смесь - ольху и осину. Дым мы получаем методом сжигания, без добавления каких-либо дымогенераторов. Именно это придает нашей колбасе незабываемый вкус. Колбаса в течение двух часов вращается в шахте размером с девятиэтажное здание и обдается дымом, который придает ей эти уникальные свойства".

В чем же ключ белорусского успеха в АПК? Ответ во многом кроется в системном подходе: глубокая переработка, научное сопровождение, ориентация на внешние рынки. И, разумеется, качество. Все это позволяет быть в топе.

Рекордный экспорт, тысячи рабочих мест, признание по миру. За всем этим - труд конкретных профессионалов: технологов, операторов, механизаторов и ученых. Именно человек труда - главная ценность белорусского АПК. И пока так будет - будут и новые рекорды.