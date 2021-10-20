Экспорт белорусских продуктов в 2022 году может вырасти до $ 6,5 млрд

Экспорт белорусского продовольствия в следующем году может вырасти до $ 6,5 млрд. 53 страны уже в числе наших покупателей. Об этом заявили на форуме "Беларусь молочная", который собрал специалистов из 12 стран. Беларусь на 4 месте в мире по экспорту сыра. Востребованность этого продукта растет и на азиатском рынке. Все наши молочные заводы получили сертификаты для продаж в Китай. В целом нынешнюю ситуацию на мировом молочном рынке специалисты называют благоприятной. Спрос восстанавливается, как и логистика, но предложений пока немного, а значит - биржевые цены на сыворотку, сыры и молоко выгодны для нас.