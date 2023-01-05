Экспорт белорусских товаров обсудили на совещании у Александра Лукашенко

Экспорт белорусских товаров - тема сегодняшнего совещания во Дворце Независимости.

Незаконные санкции, которые ввели против нашей страны, привели к оперативной трансформации всей транспортно-логистической системы: экспортные потоки переориентированы, выстроены новые торговые маршруты. В первую очередь через российские морские гавани. Кроме этого, ведется организация перевозок и по сухопутным маршрутам. Благодаря принятым мерам, Беларусь свои экспортные обязательства выполняла. Задача от Президента на 2023 год - еще больше активности на внешних рынках.

Беларусь диверсифицировала поставки через морские порты



Для поставки белорусских грузов сегодня задействовано 19 российских портов. В минувшем году между нашими странами подписаны два базовых соглашения о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов. Это в первую очередь калийные, азотные удобрения, продукция металлургии и деревообработки.

Главная задача сейчас - нарастить эти объемы. Работать в сложных условиях нам придется и дальше. А потому Президент требует форсировать строительство белорусских портов в России. Проект - в проработке, планируем возвести его своими силами с привлечением кредитных ресурсов.

Планка досанкционного периода по объемам экспорта в минувшем году не взята, но, утверждает первый вице-премьер, только по отдельным позициям. Как прирасти и по ним - в правительстве знают. Так, например, Беларусь ожидает рост объемов продаж калийных удобрений на традиционных рынках, и в новых регионах Африки и Латинской Америки продавать планируем, минуя американских и европейских посредников.