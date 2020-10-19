Экспорт белорусского хлеба может побить рекорды 2019 года

Побить прошлогодние показатели обещает и экспорт белорусского хлеба. Такой информацией поделился замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Хлебопечение - мощная отрасль. Ее развитие дело не только престижа, но и продовольственной безопасности. Нам удалось сохранить лучшие традиции и еще приумножить. В 90-е выпускали лишь несколько наименований хлеба, нас называли "зоной рискованного земледелия". А сегодня мы выращиваем столько зерна, что на собственном каравае можем зарабатывать валюту.