ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Экспорт белорусского хлеба может побить рекорды 2019 года

Побить прошлогодние показатели обещает и экспорт белорусского хлеба. Такой информацией поделился замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Хлебопечение - мощная отрасль. Ее развитие дело не только престижа, но и продовольственной безопасности. Нам удалось сохранить лучшие традиции и еще приумножить. В 90-е выпускали лишь несколько наименований хлеба, нас называли "зоной рискованного земледелия". А сегодня мы выращиваем столько зерна, что на собственном каравае можем зарабатывать валюту.

На сегодня хлеб пекут 43 областных завода. Плюс более 400 торговых объектов обзавелись небольшими пекарнями. Рост за десятилетие в 3 раза.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все