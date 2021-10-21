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Экспорт белорусского продовольствия в 2022 году может составить $6,4-6,5 млрд
Новые рекорды белорусского экспорта. В будущем году, как ожидается, поставки продовольствия перешагнут отметку в 6 млрддолларов. Что бы там ни заявляли, желающих купить самое вкусное из Беларуси меньше не становится. Напротив, поставки велики, пожалуй, как никогда. И это в санкционный и пандемийный год!
Резонный вопрос: если так велик спрос на внешних рынках и Беларусь готова наращивать экспорт столько, сколько потребуется, не будет ли в убытке белорусский потребитель? Но Минсельхозпрод заверяет: не стоит волноваться, молока и мяса хватит всем!
Объемы производства молочной продукции обеспечат внутренний рынок на 250 %, мясной - на 140 %
Словом, производители чувствуют себя… как сыр в масле. Приятное послевкусие наших продуктов не просто ощутил зарубежный потребитель, но и рассказал об этом. В эти дни форум "Беларусь молочная" объединил представителей двенадцати стран мира. Что по нраву нашим гостям? Какие новинки представляют производители?
Сюжет Светланы Лукьянюк. Как Беларусь укрепляет позиции на мировом рынке молока и удается ли больше зарабатывать на нем? Как новые технологии и цифровизация преображают бизнес и повышают прибыль? Ответы на эти и другие вопросы в эти дни ищут в Минске специалисты молочной отрасли. Здесь не просто дискуссия, но и дегустация. Это тот случай, когда лучше один раз пропробовать. И начинаем с молока.
Сохранять вкуси натуральность - пожалуй, главная задача. За это наши продукты ценят во всем мире. 53 страны в числе покупателей.
Нынешнюю ситуацию на мировом молочном рынке специалисты называют благоприятной. Спрос восстанавливается, но предложений пока немного, а значит биржевые цены на сыворотку, сыры и молоко выгодные.Снижение доходности в производстве и переработке молока. Это связано с серьезным ростом стоимости кормов, да погода в этом году сказалась на урожайности. И поэтому темпы производства растут небыстро. Но оптимизма добавляют расчеты специалистов по союзному вектору.
Производство молока в Беларуси за пять лет выросло более чем на 10 %
В прошлом году мы достигли почти 8 млн тонн. Минсельхозпрод заверяет: по результатам этого года мы увеличим объем на 100 тыс. тонн, а за пятилетку перешагнем за 9 млн.
Беларусь входит в топ-5 мировых экспортеров сыра. И у нас четвертое место. Уже несколько лет за нами закрепилось название сырной державы. И сейчас акцент именно на производство твердых и супертвердых сортов, с длительным сроком хранения. Качество их ценят и западные конкуренты, удивляясь, как за такой короткий срок можно было наладить сыроделие высшего класса.
Спрос высок на белорусское в азиатском регионе. Объем экспорта в Китай вырос на 87 %. Хорошо там берут наше сухое и обезжиренное молоко, а также сыры. Но уж точно на этом останавливаться не собираемся, готовы предлагать и творог, и масло.
При этом повышать долю товаров с высокой добавленной стоимостью. Значит, самим фасовать и изучать потребности далеких покупателей. До 15 % в себестоимости товара - это упаковка. Производители говорят: раскупают лучше сыры небольшой фасовки, а еще слайсами. У многих производителей такие линии ужев ходу. Такой товар охотно берут и на внешних рынках.
Экспорт продовольствия в следующем году может достичь 6,5 млрд долларов. Такие планы озвучивает белорусское правительство.
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