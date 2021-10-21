Экспорт белорусского продовольствия в 2022 году может составить $6,4-6,5 млрд

Новые рекорды белорусского экспорта. В будущем году, как ожидается, поставки продовольствия перешагнут отметку в 6 млрддолларов. Что бы там ни заявляли, желающих купить самое вкусное из Беларуси меньше не становится. Напротив, поставки велики, пожалуй, как никогда. И это в санкционный и пандемийный год!



Резонный вопрос: если так велик спрос на внешних рынках и Беларусь готова наращивать экспорт столько, сколько потребуется, не будет ли в убытке белорусский потребитель? Но Минсельхозпрод заверяет: не стоит волноваться, молока и мяса хватит всем!



Объемы производства молочной продукции обеспечат внутренний рынок на 250 %, мясной - на 140 %



Словом, производители чувствуют себя… как сыр в масле. Приятное послевкусие наших продуктов не просто ощутил зарубежный потребитель, но и рассказал об этом. В эти дни форум "Беларусь молочная" объединил представителей двенадцати стран мира. Что по нраву нашим гостям? Какие новинки представляют производители?



Сюжет Светланы Лукьянюк. Как Беларусь укрепляет позиции на мировом рынке молока и удается ли больше зарабатывать на нем? Как новые технологии и цифровизация преображают бизнес и повышают прибыль? Ответы на эти и другие вопросы в эти дни ищут в Минске специалисты молочной отрасли. Здесь не просто дискуссия, но и дегустация. Это тот случай, когда лучше один раз пропробовать. И начинаем с молока.



Сохранять вкуси натуральность - пожалуй, главная задача. За это наши продукты ценят во всем мире. 53 страны в числе покупателей.



Нынешнюю ситуацию на мировом молочном рынке специалисты называют благоприятной. Спрос восстанавливается, но предложений пока немного, а значит биржевые цены на сыворотку, сыры и молоко выгодные.Снижение доходности в производстве и переработке молока. Это связано с серьезным ростом стоимости кормов, да погода в этом году сказалась на урожайности. И поэтому темпы производства растут небыстро. Но оптимизма добавляют расчеты специалистов по союзному вектору.

