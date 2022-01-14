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Экспорт белорусского продовольствия за январь-ноябрь 2021 года вырос на 16 %
За 11 месяцев 2021 года экспорт белорусских продовольственных товаров и сельхозсырья вырос на 16 %, за рубеж поставлено товаров более чем на 6 млрд долларов. Это рекордный показатель по сравнению с годовыми значениями прошлых лет.
Белорусскиепродукты покупают 106 стран мира. Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Россию, увеличился на 12 %. В страны дальнего зарубежья, по сравнению с таким же периодом 2020 года, рост на 42 %, в Китай - на 39%.
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