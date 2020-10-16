Экспорт белорусской фармпродукции за 5 лет прирос почти вдвое. Таковы данные руководства холдинга "Белфармпром", на его долю приходится около 80 % всех экспортных поставок белорусских лекарств. Сегодня продукция холдинга экспортируется в 34 страны. По данным Минздрава, наши производители за январь-сентябрь начали осваивать 59 новых лекарств. Эти препараты будут применяться для лечения заболеваний в кардиологии, неврологии, эндокринологии, а также гастроэнтерологии.