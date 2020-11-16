Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай по итогам года может превысить $200 млн

Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай по итогам года может превысить 200 миллионов долларов. За 9 месяцев мы уже поставили рекордное количество продукции на $187 миллионов. За этот период выросли поставки мяса, молока и рапсового масла. Уже превышен объем экспорта за весь 2019-й. Успешно идут продажи и на европейский рынок: обеспечен рост на треть. В общем экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе-сентябре вырос на 6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил чуть более 4 миллиардов долларов. Обеспечен прирост валютной выручки. Расширилась и география: до 105 стран, освоен 21 новый рынок. Но основным остается российский: за 9 месяцев поставлено продукции на 3 миллиарда долларов.